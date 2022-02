Droyßiger Gymnasiasten erleben Klassik ganz speziell

Schulkonzert in der Christophorusschule Droyßig

Droyßig/MZ/yve - „Ich bin ganz aufgeregt und zittrig, es ist mein erstes Konzert seit langem“, sagt Karen Brubaker. Die Querflötistin und Beatboxerin gastierte am Donnerstag gemeinsam mit Gitarrist und Soundkünstler Richard Holzmann im CJD Christophorusgymnasium Droyßig. So erlebten rund 240 Schüler der Klassenstufen 7 bis 10 ein inspirierendes Konzert. MDR-Klassik gastierte mit dem neuen Schulkonzert. Musik mit minimalen Mitteln stand auf dem Programm bei „Minimalody“.

„Es ist wunderbar in dieser Zeit solch ein tolles Konzert in der Schule zu haben“, freut sich Musiklehrerin Steffi Lucas Lorenz, die die Initiative ergriffen hatte und die Musiker nach Droyßig eingeladen hatte. Vier Techniker hatten bereits seit 7.30 Uhr die Anlagen aufgebaut. So hatten die Gymnasiasten ein tolles Klangerlebnis und waren dabei selbst spontan aktiv. Aus dem Konzert entstand eine kurze mp3-Audio-Datei für die Schule.