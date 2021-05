Drei Einzelkämpfer für den Burgenlandkreis

Zeitz - Von den im Landtag vertretenen Parteien erwarten Michael Kretschmer, André Worms und Ulrich Aubele nicht mehr viel. Zu lange sei die Zeitzer Region sowie das Kernrevier vernachlässigt worden, ist deren einhellige Meinung.

Michael Kretschmer (Foto: René Weimer)

Um daran etwas zu ändern, trat Michael Kretschmer bereits zur Landratswahl in diesem Jahr an. Nun versucht der 53-jährige Handelsfachwirt aus dem Gutenborner Ortsteil Ossig erneut sein Glück. „Die Ideen für die Region müssen aus der Bevölkerung kommen“, sagt Michael Kretschmer und hat deshalb die Internetseite „Zukunft für Zeitz“ als Plattform für Bürgerbeteiligung ins Leben gerufen. Eine seiner Herzensangelegenheiten ist es, die Zeitzer Innenstadt über eine Seilbahn mit dem Bahnhof zu verbinden. Als Landtagsabgeordneter würde er auf Unternehmen zugehen und eine Sonderwirtschaftszone im Kernrevier etablieren wollen, um diese mit steuerlichen Vergünstigungen in die Region zu locken. „Und wenn Naumburg nicht willens ist, die Interessen des Kernreviers zu vertreten, dann müssen wir in letzter Konsequenz zu den Altkreisen zurückkehren“, sendet er eine Kampfansage in die Kreisstadt.

André Worms (Foto: René Weimer)

Diese hat sein Mitbewerber André Worms bereits zur Landratswahl verlauten lassen, zu der er wie sein Mitbewerber ebenfalls antrat. „Die politische Entwicklung hat sich in den Norden verlagert. Dem Süden Sachsen-Anhalts und vor allem dem Kernrevier muss wieder eine stärkere Bedeutung zukommen“, sagt der 52-jährige Zeitzer. Seiner Meinung nach würden die Fördermittel für den Strukturwandel zweckentfremdet, während „den Kohlekumpeln noch keine Perspektive aufgezeigt“ wurde. Er möchte sich deshalb dafür einsetzen, „langfristige und gleichwertige Arbeitsplätze“ zu schaffen. Als gelernter Klempner und Justizbeamter kenne er die praktische und die Verwaltungsarbeit. Auch kommunalpolitische Erfahrung bringt er mit, sitzt er doch als AfD-Mitglied im Zeitzer Stadtrat. Da er sowohl bei der Landratswahl als auch wieder bei der Landtagswahl als Einzelbewerber antritt, hat die Partei ein Ausschlussverfahren gegen ihn in die Wege geleitet. Dieses läuft jedoch bereits, seit er und weitere Mitglieder sich von der AfD-Kreistagsfraktion im September 2020 abgespaltet und die Fraktion „Alternative für den Burgenlandkreis“ gegründet haben.

Ulrich Aubele (Foto: René Weimer)

Darin war auch Ulrich Aubele Mitglied, bis er aus dieser Fraktion ebenso wie aus der AfD ausgetreten ist, da die Partei nicht mehr die ursprünglichen Werte vertrete. Der 57-jährige Bilanzbuchhalter wohnt im Ortsteil Staschwitz der Gemeinde Elsteraue und betreibt dort einen Onlinehandel für Naturprodukte. „Ich gehe nicht mit Versprechen in den Wahlkampf“, sagt er. Auch er sieht es als dringlich an, den Straßenbau und Kita-Sanierungen voranzutreiben sowie den Zuzug von Unternehmen zu organisieren. „Das predigen aber alle. Ich möchte immer ein Ohr am Bürger haben und umsetzen, was sich umsetzen lässt“, gibt er sich pragmatisch. Und während seine Mitbewerber sich vorstellen können, den Altkreis Zeitz wiederauferstehen zu lassen, äußert Ulrich Aubele das gegenteilige Anliegen: „Ich würde mich dafür einsetzen, die Interessen auf einen Nenner zu bringen und die Fehde zwischen Zeitz und Naumburg zu beenden.“