Dorf-Treff frühestens 2023 wieder ein Thema

Was nun aus den Eigenmitteln wird.

Dorfgemeinschaftshaus in Aupitz

Aupitz/Hohenmölsen/MZ - Eine neue dörfliche Begegnungsstätte in Aupitz ist nach dem Votum im Hohenmölsener Stadtrat nun erstmal vom Tisch. Doch wie geht es jetzt weiter? Denn die Stadt hatte für die Sanierung des dafür vorgesehenen städtischen Gebäudes in der Ortschaft 31.000 Euro an Eigenmitteln eingeplant.

Wie Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) auf MZ-Nachfrage erklärt, sollte das Projekt über einen laufenden Kredit finanziert werden. Die Kreditsumme will die Stadt von 276.800 Euro auf rund 1,1 Million Euro erhöhen. Damit sollen vor allem die Mehrkosten für das neue Feuerwehrgerätehaus in Granschütz aufgefangen werden. Aber auch die Eigenmittel für den neuen Dorf-Treff in Aupitz sollten darüber finanziert werden. „Der Kredit wird nun um die 31.000 Euro gekürzt“, sagt Haugk. Heißt: Die Stadt bekommt weniger Geld, muss dann am Ende aber auch weniger zurückzahlen.

Finanzierung per Kredit

Dieser Punkt war auch bei der Diskussion im Stadtrat aufgekommen, als es darum ging, ob der Dorf-Treff aus Kostengründen verschoben werden soll, weil andere Bauvorhaben der Stadt derzeit finanziell aus dem Ruder laufen. Eben weil die dörfliche Begegnungsstätte in Aupitz über einen Kredit finanziert werden sollte, sahen Stadt und die Fraktion „Aktives Hohenmölsener Land“ keinen Konsolidierungseffekt darin, das Vorhaben nun aufzuschieben. CDU, SPD und Teile der Links-Fraktion sahen das anders. Ihre Argumentation: Auch der Kredit muss irgendwann wieder zurückgezahlt werden.

Offiziell ist die neue dörfliche Begegnungsstätte in Aupitz erstmal aufgeschoben - bis laufende Bauvorhaben beendet sind. Für Haugk kommt der Aufschub aber einer Absage gleich, „weil wir die Fördermittel nun wieder zurückgeben müssen.“ Die Planungen für das Projekt Dorf-Treff würden dann also wieder ganz von vorne beginnen. Das vorgesehene und sanierungsbedürftige Objekt in der Neuen Straße bleibt laut Haugk nun erstmal wie es ist. Provisorisch dort eine kleine Begegnungsstätte einzurichten, sei keine Option. „So wie er steht, ist der vorgesehene Gebäudeteil nicht nutzbar.“

Nächstes Jahr kein Thema

Wann eine Sanierung des Gebäudes mal wieder Thema werden kann, ist derzeit noch unklar. Aktuell laufen die Haushaltsplanungen für 2022, dort das Projekt gleich wieder hervorzuholen, sei wenig sinnvoll, so Haugk. Also wäre 2023 der wohl frühestmögliche Zeitpunkt, um das Vorhaben noch mal anzugehen. Der Verwaltungschef verspricht derweil, das Projekt bei künftigen Haushaltsdebatten immer wieder in die Diskussion mit einbeziehen zu wollen.