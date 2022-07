Die wichtigsten Fragen und Antworten um das geplante Agrartechnologiezentrum in Hohenmölsen

Strukturwandel: In Hohenmölsen könnte sich bald ein Institut ansiedeln. Was dort erforscht werden soll und warum die Drei-Türme-Stadt ein geeigneter Kandidat ist.

Hohenmölsen/MZ - Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) sieht das Vorhaben als ein „Aufbruchssignal. Das ist genau das, was wir brauchen“, sagt der Hohenmölsener Rathauschef. Seit Mitte dieser Woche ist bekannt, dass in der Drei-Türme-Stadt im Zuge des Strukturwandels womöglich ein Agrartechnologiezentrum der Fraunhofer-Gesellschaft entstehen wird. Zu einer Arbeitsberatung im Hohenmölsener Bürgerhaus kamen dafür am Mittwoch unter anderem Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) zusammen. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Projekt.