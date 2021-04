Die tapferen Footballer aus dem kleinen Trebnitz

Neuer Fanclub, neue E-Sport-Abteilung, neue Gestaltung des Vereinsheims - was die Mitglieder der Football-Abteilung in Trebnitz jetzt alles planen.

Trebnitz - Am Sportplatz in Trebnitz sind die Reparaturarbeiten in vollem Gange. „Derzeit erneuert die Stadtverwaltung die Regenrinne am Feuerwehrgebäude“, sagt Mike Baldauf. Der Abteilungsleiter der Football-Sektion sieht die größte Baustelle allerdings im Inneren des Gebäudes. Der Grund: Platzmangel. Denn das Objekt, das die 2018 gegründeten Footballer „Burgenland Underdogs“ mit nutzen dürfen, verfügt nur über drei Duschen und eine Toilette. „Das ist zu wenig für die 103 Sportler in unserer Abteilung“, erklärt Baldauf. Da man in gemischten Teams spiele, würden außerdem die vorhandenen drei Umkleidekabinen nicht ausreichen, wenn es mit dem Spielbetrieb wieder losgehe.

Darum plant der Verein, das Gebäude nun in Eigenleistung zu renovieren. „Dazu bräuchten wir allerdings eine vertragliche Nutzungszusage seitens der Stadt“, erklärt Baldauf. Denn allein die Erneuerung der Sanitäranlagen würde 20.000 Euro kosten. Auch einen Schulungs-und Veranstaltungsraum, der zugleich als Umkleidemöglichkeit genutzt werden kann, wolle man in dem flachen Gebäudetrakt errichten. „Wir sind bereit, diese Investition zu tragen, brauchen aber die Sicherheit, dass wir das Gebäude auch langfristig nutzen können.“ Darum hoffen die Underdogs nun auf Zustimmung im Stadtrat, der in einer der kommenden Sitzungen über das Thema beraten wird.

Bereits im letzten Jahr haben die Underdogs die Flutlichtanlage auf dem Sportgelände erneuert. „Uns ist es bei allen Planungen wichtig, dass auch die anderen Sportsektionen wie beispielsweise die Fußballer davon profitieren und hier ein Mehrwert für alle entsteht“, betont Baldauf. Mit den Modernisierungsmaßnahmen wolle man vorbereitet sein, wenn die noch junge Abteilung Football ihre erste Ligasaison aufnimmt. „Im letzten Jahr hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Baldauf. Lediglich zwei Freundschaftsspiele habe man durchführen können, davon ein Heimspiel. In diesem Jahr plant der Mitteldeutsche Spielverbund den Saisonstart am 4. Juli. „Nun hängt es von der Pandemieentwicklung, ab, ob daraus etwas wird“, so der Abteilungschef. Auch wenn Corona eine genaue Planung schwierig macht, ist Baldauf überzeugt: Die Footballsektion in Trebnitz wird weiter wachsen. „Bis zum Jahr 2024 rechne ich mit einem Mitgliederzuwachs von 103 auf 150“ Weil das Interesse an dem Club so groß ist, habe man erst vor zwei Wochen einen „Supporters Club“, eine Art Fanclub, gegründet. „Ohne öffentlich dafür zu werben, waren wir auf einen Schlag 24 Mitglieder“, so Baldauf stolz. Und ein weiteres Projekt steht bereits in den Startlöchern: Der Verein plant eine E-Sport-Abteilung. „Bei diesem elektronischen Sport geht es darum, Online-Spiele überregional über das Internet anzubieten.“ So wolle man auch Spieler in den Verein integrieren, die vielleicht nicht die körperlichen Voraussetzungen für den Sport auf dem Rasen erfüllen. „Statt zu Hause allein vor dem Bildschirm zu sitzen, haben sie so die Möglichkeit, sich in einer Liga mit anderen Vereinen zu messen.“ Für Baldauf bildet das Spiel an der PC-Konsole nur auf den ersten Blick einen Widerspruch zum Bewegungssport. „Vielleicht bekommen die Kids durch den Online-Sport am Computer auch Lust darauf, auf das echte Spielfeld zu wechseln“, argumentiert er. Denn der Reiz am Football sei für ihn vor allem das Gemeinschaftsgefühl. „Ob groß, klein, alt jung - wir nehmen alle mit“, sagt er. Und: „So hart und körperlich es auf dem Rasen auch zugehen mag - mit dem Schlusspfiff ist auch die Rivalität unter den gegnerischen Teams vorbei.“ Wie er selbst zu dem Sport gekommen ist? „Die Übertragungen des amerikanischen Super Bowls haben mich begeistert. Als ich von der Gründung der Footballabteilung erfahren habe, war für mich klar, dass ich den Sport ausprobieren möchte.“ Ein Sport, von dem er sich eine überregionale Anziehung erhofft. „Der Football ist ein Alleinstellungsmerkmal für Trebnitz und ganz Teuchern. Dass hier, in ländlicher und vom Strukturwandel geprägter Lage so etwas entsteht, spricht für sich.“ Seine Vision: Dass die Spiele der Underdogs irgendwann eine ähnliche Dynamik entfalten, wie die an amerikanischen High Schools: Mit Musik, Cheerleading und hunderten Fans. Den Anfang wollen die Underdogs mit der Erneuerung der Vereinsräume machen. (mz/Meike Ruppe-Schmidt)

