Die Kröten kommen: Wie ihnen im Burgenlandkreis in die Laichgewässer geholfen wird

Zeitz/MZ/ank - Das Umweltamt des Burgenlandkreises bittet Autofahrer, in der nächsten Zeit auf wandernde Kröten Rücksicht zu nehmen. Denn die Tiere sind im Frühjahr wieder unterwegs zu ihren Laichgewässern und überqueren dabei vielerorts auch Fahrbahnen. Auf Tour sind laut einer Mitteilung Kröten und andere Amphibien, wie zum Erd- und Wechselkröte, Teich- und Grasfrosch sowie Berg- und Teichmolch. „Damit die Tiere ihre Laichgewässer wohlbehalten erreichen und sie unterwegs nicht unter die Räder geraten, stellt der Burgenlandkreis an potenziellen Gefahrenstellen Krötenzäune und Warnschilder auf“, so die Kreisverwaltung. Krötenzäune werden an zehn bis zwölf Streckenabschnitten mit einer Gesamtlänge von etwas mehr als drei Kilometern aufgestellt. Konkrete Ortsangaben machte die Kreisverwaltung aber nicht. Diese Maßnahmen seien nicht nur Schutz für Tiere, sondern auch für Autofahrer, „da die überfahrenen Tiere eine erhöhte Rutschgefahr darstellen“.

Die Krötenwanderung laufe über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen. Vor allem in den späten Abend- und frühen Morgenstunden seien die Tiere aktiv und für die Verkehrsteilnehmer schwer zu erkennen.

An den Schutzzäunen werden die Tiere, die sich dort angesammelt haben abgesammelt und weiter transportiert. Der Landkreis werde dabei von Beschäftigten aus Arbeitsfördergesellschaften und Mitgliedern von Naturschutzverbänden unterstützt. „An den Wochenenden helfen ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger und Naturschutzbeauftragte aus“, so der Kreis.