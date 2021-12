Der Burgenlandkreis hat in diesem Jahr bisher 260 Ausländer aufgenommen

Zeitz/Weissenfels/MZ - Der Burgenlandkreis hat in diesem Jahr im Rahmen des Aufnahmegesetzes bis Anfang Dezember insgesamt 260 Menschen aus anderen Ländern aufgenommen. Bis Ende des Jahres rechnete Landrat Götz Ulrich (CDU) noch mit rund 35 weiteren Personen. Im Vergleich zu den Jahren 2019 mit 176 und 2020 mit 224 Asylbewerbern und Spätaussiedlern ist das ein leichter Anstieg, aber fast zehnmal weniger als zum Hochpunkt der sogenannten Flüchtlingskrise im Jahr 2015, als der Burgenlandkreis rund 2.500 Menschen zählte, die sich um Asyl bewarben.

Die Hauptherkunftsländer der Neuankömmlinge sind laut Götz Ulrich Afghanistan, Guinea-Bissau, Russland, Nordmazedonien und Albanien. Bei den Afghanen ist noch einmal zwischen Asylbewerbern und Ortskräften zu unterscheiden. Bezüglich letzterer, also Menschen, die für die Bundeswehr und andere deutsche Organisationen gearbeitet haben, sind es 22 Personen, die der Kreis aufgenommen hat, wozu neben den Ortskräften auch deren Frauen und Kinder zählen.

In den Flüchtlingsunterkünften des Burgenlandkreises wohnen aktuell 83 Personen. Mitte Dezember wurde in Naumburg zudem ein Übergangsquartier für die Erstaufnahme von Asylbewerbern eingerichtet (die MZ berichtete). Probleme bereitetet derzeit aber die dezentrale Unterbringung. Zwar habe der Kreis in Weißenfels, Zeitz und Naumburg Wohnungen angemietet, „um ausreichend Wohnraumkapazität zu schaffen“, so Götz Ulrich. Doch das Angebot sei knapp, weshalb er „die Lage als angespannt“ bezeichnete. Bis Ende Oktober 2021 waren laut Götz Ulrich 10.871 Ausländer im Burgenlandkreis gemeldet.