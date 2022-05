Der Biber ist zurück an der Rippach

Taucha/MZ - Das Herz von Andreas Meißner schlägt seit der Jugend für die Natur. Dass die sich nach Jahrzehnten des Raubbaus wieder erholt, dafür sieht er eindeutige Beweise. So wurde vor einiger Zeit in seinem Heimatort Taucha ein Otter gesichtet und Biber haben dort eine Heimat gefunden. Vor einigen Jahren wurden sie am Unterlauf der Rippach heimisch, wo ihr Dammbau für Überschwemmungen sorgte. Dann sind sie weiter gewandert und der Lehrer, der im Hohenmölsener Agricolagymnasium Biologie und Chemie unterrichtet, hat sie fast in Sichtweite.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<