Dem Ukraine-Krieg entkommen, im friedlichen Haynsburg bei Zeitz angekommen

Das Fluchtauto mit dem Hinweis an der Heckscheibe, dass sich Kinder an Bord befinden.

Haynsburg/MZ - Im Flur der provisorischen Unterkunft toben Kinder und spielen Verstecken. In der Küche sind die neuen Bewohner um einen großen Tisch versammelt und frühstücken gemeinsam. Vor einer Woche sind die meisten von ihnen in Haynsburg angekommen. Unter anderem Katerina und Pablo aus Kiew. Zur Sicherheit verzichtet die MZ auf die Nennung ihrer vollen Namen. Sie flohen mit ihrem Auto, heute parkt es neben der Haynsburg. Darauf ist noch immer die Aufschrift „Kinder“ auf Ukrainisch zu lesen. Während der zweitägigen Fahrt aus der Ukraine heraus haben sich die Kinder der Familie flach in den Kofferraum gelegt, schildert Mathias Barth, was ihm die Familie berichtet hat. „Wir können uns gar nicht vorstellen, was sie durchgemacht haben“, sagt seine Frau Alexandra Gey-Barth. Zusammen mit weiteren Helfern kümmert sich das Paar um die Ukrainer. Vater Pablo konnte die Grenze passieren, weil er sich zusammen mit seiner Frau Katerina um sechs Kinder kümmern muss. Das Jüngste ist gerade mal zwei Monate alt.