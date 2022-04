Defekte Regenrinne in Lützen - nach Jahren (k)ein Ende in Sicht

Die Regenrinne an der Göteborger Straße in Lützen soll nach langem Warten endlich saniert werden. Warum Bürger sich trotzdem noch gedulden müssen.

Lützen/MZ - Es hätte so schön sein können: Die defekte Kastenrinne an der Göteborger Straße, die seit Jahren abgesperrt mit Warnbaken den Verkehr von und nach Lützen behindert, sollte ab diesem Montag endlich saniert werden. Eine entsprechende Meldung gab das Straßenverkehrsamt im Burgenlandkreis vergangenen Dienstag heraus. Ganze drei Monate, bis Mitte Dezember, wird dafür die Hauptzufahrt nach Lützen in Teilen gesperrt. Am Freitag dann kurzfristig die Ernüchterung: Wegen fehlender Baumaterialien könnten die Arbeiten nun doch noch nicht wie geplant starten, so die Begründung der Landesstraßenbaubehörde (LSBB). Nächster Termin: irgendwann Ende September.