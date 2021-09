Debatte um übermäßige Einsätze der Feuerwehr im Burgenlandkreis wurde zurückgestellt

Weissenfels/Zeitz/MZ - Die übermäßige Inanspruchnahme der Leitstelle von Feuerwehren zu Einsätzen, die nicht zu ihrem primären Aufgabengebiet zählen - allen voran Türöffnungen und die Absicherung von Nothubschrauberlandungen - ist seit nunmehr rund einem Jahr ein wiederkehrendes Thema im Innenausschuss des Kreistages.

In der jüngsten Sitzung wurde beschlossen, dass man die Debatte vorerst ruhen lassen möchte. „Die Verwaltung und die Leitstelle sind sensibilisiert. In einem halben bis dreiviertel Jahr schauen wir noch einmal, ob eine Besserung eingetreten ist“, resümierte der Ausschussvorsitzende Markus Berndt (Grüne/ Bürgerlisten).

Kritik an Statistik

Angestoßen hatte die Debatte der SPD-Kreis- und Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben, nachdem eine kleine Anfrage an die Landesregierung ergab, dass in keinem anderen Landkreis die Feuerwehren so oft zu sogenannten artfremden Einsätzen gerufen werden wie im Burgenlandkreis. Der Weißenfelser Feuerwehrmann Danny Schilling kritisierte vor diesem Hintergrund, dass eine solche Statistik nicht aussagekräftig sei, da die Strukturen nicht miteinander vergleichbar seien. So unterhalte der Landkreis Mansfeld-Südharz beispielsweise einen Rettungsdienst als Eigenbetrieb.

„Die Feuerwehren sind schon lange nicht mehr in erster Linie Brandbekämpfer“, ergänzte er. Die meisten Einsätze würden inzwischen technische Hilfeleistungen wie eben Türöffnungen und die Absicherung von Hubschrauberlandungen betreffen. Anzumerken ist aber, dass es sowohl bei der Weißenfelser, als auch bei der Zeitzer Feuerwehr hauptamtliche Kräfte gibt, während die anderen Feuerwehrleute im Burgenlandkreis ehrenamtlich tätig sind.

Feuerwehren sind uneins

So lässt sich womöglich auch die unterschiedliche Einstellung der Feuerwehrleute zu der Thematik erklären. Maik Zeugner, Wehrleiter der freiwilligen Feuerwehr des Naumburger Ortsteils Boblas, drängt etwa nach wie vor auf die Reduzierung der artfremden Einsätze. „Wenn Gefahr im Verzug ist, ist es doch klar, dass wir ausrücken“, sagte er. Doch berichtete er beispielhaft von einem Fall, bei dem Kameraden von der Polizei zu einer Türöffnung herangezogen wurden, „obwohl die Person bereits seit fünf Tagen vermisst wurde“.

Dabei erschließe sich ihm der Sinn nicht. Auch sei es „nicht die Aufgabe der Feuerwehren Krankentransporte durchzuführen“, wozu es sogar Gerichtsbeschlüsse gebe. Dennoch würden sie aufgrund fehlender Kapazitäten der Rettungsdienste häufig dazu herangezogen. Nun muss also die Zukunft zeigen, ob die Debatte zu einer Verringerung der artfremden Einsätze geführt hat.