Das sollen Parzellen in neuem Wohngebiet in Teuchern kosten

Teuchern - Die Pläne zur Errichtung des neuen Baugebiets „Schortauer Holz“ in Teuchern schreiten voran. Am Dienstag beriet sich dazu der Haupt- und Finanzausschuss. Im Mittelpunkt stand die Frage, zu welchem Quadratmeterpreis die Grundstücke künftig veräußert werden sollen. Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) sprach sich dafür aus, den Grundstückspreis bei 60 Euro pro Quadratmeter festzusetzen. „Damit liegt Teuchern deutlich unter Preisen von 120 Euro in Naumburg oder 100 Euro in Hohenmölsen“, sagt er.

Stadtrat Uwe Gebel (Freie Wähler) argumentierte, dass der Preis von 60 Euro pro Quadratmeter zu gering sei, um den künftigen Ausbau des Wohngebiets zu finanzieren. Er schlug einen Preis von 75 Euro pro Quadratmeter vor. Hintergrund: Das Baugebiet soll nach Planung der Stadt in drei Etappen realisiert werden. Zunächst wolle man die ersten sechs Grundstücke, die an einer bereits bestehenden Straße liegen, verkaufen. Mit dem Erlös soll in einer zweiten Etappe die Erschließung der nächsten Reihe erfolgen. Nach dem Verkauf der dort anliegenden Grundstücke solle in einer dritten Etappe eine weitere Reihe erschlossen werden. Insgesamt sollen 18 Bauplätze in dem Baugebiet entstehen.

Gebels Befürchtung: Bis die Umsetzung des Baugebiets erfolgt, steigen die Baukostenpreise so stark an, dass 60 Euro möglicherweise zu knapp kalkuliert sind. Bauamtsleiter Lars Weidner argumentiert wiederum: „Niemand kann vorhersehen, wie sich die Baupreise entwickeln. Nach der jetzigen Kalkulation ist der Preis von 60 Euro aber kostendeckend.“ Und Bürgermeister Schneider weist darauf hin, das man „den positiven Trend des Zuzugs nach Teuchern nicht durch zu hohe Grundstückspreise gefährden“ dürfe. Denn für das Baugebiet sei die Nachfrage sehr hoch, so dass geplant ist, die 18 Grundstücke von etwa 635 Quadratmetern Größe im Losverfahren zu veräußern. Welcher Grundstückspreis im „Schortauer Holz“ letztlich angesetzt wird, darüber muss nun der Stadtrat am kommenden Dienstag, 29. Juni , entscheiden. (mz)