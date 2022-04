Das sind die Hürden für den Hochwasser-Schutz im Burgenlandkreis

Hochwasser in Zeitz am 2. Juni 2013

Weissenfels/Zeitz/MZ - Die Flutkatastrophe im Ahrtal und anderen Gegenden Deutschlands im Juli dieses Jahres haben auch im Burgenlandkreis schlimme Erinnerungen an Überschwemmungen, allen voran an das Hochwasser im Jahr 2013 an der Saale und an der Weißen Elster, geweckt. Seitdem ist „vieles in Gang gebracht und erledigt worden“, sagte Landrat Götz Ulrich (CDU) am Montag bei einer Pressekonferenz zum Hochwasserschutz im Landkreis. Doch einige Maßnahmen hätten „noch nicht abgeschlossen“ werden können.