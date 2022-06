Das Millionen-Projekt

Göbitz/MZ - Bagger graben sich vor dem Ort Göbitz tief in das Erdreich, Bäume an zahlreichen Gräben wurden bereits gefällt und weggeräumt. Die Gemeinde Elsteraue arbeitet dort weiter an der Beseitigung der Hochwasserschäden. So sollen alte Gräben und Durchlässe in den Bereichen Tröglitz, Göbitz, Maßnitz, Könderitz, Etzoldshain, Traupitz, Minkwitz und Predel wieder hergestellt werden. „Dabei handelt es sich um sieben Einzelfördermaßnahmen, die mit einem Investitionsvolumen von rund 7,1 Millionen Euro zu Buche schlagen“, sagt Peggy Berger, Leiterin es Ordnungsamtes und stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Elsteraue. Auf ihrem Tisch läuft die Koordinierung der Baumaßnahmen zusammen. Einmal in der Woche finden Bauberatungen mit Firmen, Ortsbürgermeistern und betroffenen Grundstückseigentümern statt. Dabei geht es aktuell um den dritten Bauabschnitt vor Göbitz. Ziel ist es am Ende ein durchgängigen Grabensystems in der Elsteraue herzustellen, über das im Falle eines Hochwassers jenes Wasser aus den so genannten Wasserdörfern abgeleitet werden kann.