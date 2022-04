„Das ist diktatorisch“ - Streit um die Abholung der Mülltonnen

Warum der Streit um die Abholung der Mülltonnen nun auch Bewohner einer anderen Straße in Webau beschäftigt und die Entsorger in die Kritik geraten.

Webau/MZ - In Webau sollen langfristig neben der Neuen Siedlung auch die Schulstraße und die Straße Am Sportplatz nicht mehr von allen Müllfahrzeugen angefahren werden. Das Entsorgungsunternehmen Remondis, das in Hohenmölsen und dessen Ortsteilen für die Abholung der Gelben Tonnen verantwortlich ist, hat dies angekündigt und auf MZ-Nachfrage noch mal bestätigt. Der Grund: Alle drei Straßen in dem Wohngebiet sind Sackgassen. Wenden ist laut dem Unternehmen nicht möglich, weil zu gefährlich - genauso wie das Rückwärtsfahren.