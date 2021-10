Das ist der neue Leiter der Stabsstelle des Burgenlandkreises

Gröbitz/MZ - Noch genießt André Zschuckelt die Elternzeit mit seiner Tochter, die vor sechs Monaten geboren wurde. Doch gegen Ende des Jahres wird der gebürtige Weißenfelser, der mit seiner Tochter und Lebenspartnerin im Teucherner Ortsteil Gröbitz wohnt, die Leitung der Stabsstelle für Strukturwandel im Landkreis übernehmen. Seine Aufgaben umfassen dann unter anderem die Ansiedlung von Unternehmen, die neue Arbeitsplätze schaffen sollen, sowie die Koordinierung und Verteilung der Strukturfördermittel.

Er sei „sehr dankbar, dass man mir diese Chance gibt“, sagt er und ergänzt: „Der Burgenlandkreis und seine künftige Entwicklung liegen mir sehr am Herzen. Auch, aber nicht nur wegen meiner Familie.“ Diese sei schon seit Generationen hier verwurzelt. So stamme etwa sein Urgroßvater aus Queisau, einem ehemaligen Ort östlich von Hohenmölsen, der 1980 im Zuge der Erschließung des Tagebaus Profen weggebaggert wurde. Dadurch habe seine Familie bereits Erfahrungen mit den strukturellen Veränderungen sowie „den Wanderungsbewegungen durch den Kohleabbau“ gemacht.

Bei Märschen und Fallschirmsprüngen seine „Grenzen kennengelernt“

Doch das ist nicht der einzige Punkt, der ihn für die Stelle als Stabsstellenleiter prädestiniere. Eine gute Voraussetzung dafür bietet auch das breit gefächerte berufliche Portfolio von André Zschuckelt. Nach einer Ausbildung zum Speditionskaufmann in München hat er ein Studium der Betriebswirtschaft an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig mit einem Auslandssemester in England absolviert. Es folgte sein Grundwehrdienst bei der Bundeswehr, dem er eine Ausbildung zum Fallschirmjäger und Offizier angeschlossen hat. Das sei eine „prägende Zeit“ für ihn gewesen, in der er beispielsweise bei Märschen und Fallschirmsprüngen seine „Grenzen kennengelernt“ habe. Ein weiterer Pluspunkt für die Stelle als Stabsstellenleiter sei, dass er als Offizier bereits Verantwortung für ihn unterstellte Soldaten tragen musste.

In den vergangenen sechs Jahren hat er schließlich als Prokurist für mehrere Unternehmen in der Pharma-, Automobil- und Solarbranche gearbeitet. Durch diese Tätigkeit ist er viel in der Welt herumgekommen, war „rund 15 mal in Asien, unter anderem in China, Südkorea und Malaysia“. Wie halten es diese Länder eigentlich mit dem Klimaschutz? „Es ist bedenklich, wie dort mit der Umwelt umgegangen wird. Der Klimaschutz spielt eher eine untergeordnete Rolle“, zieht er ein ernüchterndes Fazit von seinen Reisen.

„Zusammenarbeit mit den kommunalen Strukturen kennengelernt“

Während der gesamten Zeit war André Zschuckelt weiter ehrenamtlich für die Bundeswehr tätig und habe dadurch erst von der Ausschreibung der Führungsposition in der Stabsstelle erfahren. Denn als Leiter des Kreisverbindungskommandos war er an den Lagebesprechungen zur Corona-Pandemie im Landratsamt beteiligt. Dabei, aber auch beim Hochwasserschutz habe er „die Zusammenarbeit mit den kommunalen Strukturen kennengelernt“ - ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für seine künftige Stelle.

Hinzu komme seine Wirtschaftskompetenz. Diese wolle er nutzen, um „eine Brücke zu den Unternehmen zu bauen und deren Vertrauen zu gewinnen“, damit sie sich im Burgenlandkreis ansiedeln und den Strukturwandel positiv vorantreiben. Nicht zuletzt wolle er „die Arbeit der Stabsstelle für die Bevölkerung sichtbar machen und sie beim Strukturwandel mitnehmen“.