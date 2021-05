Das entsteht auf dem Friedensplatz in Tröglitz

In Tröglitz wird die alte Kaufhalle abgerissen. Die Zeitzer Wohnungsgenossenschaft will an dieser Stelle 15 neue Wohnungen errichten.

Tröglitz - Ein großer Bagger frisst sich in die ehemalige Kaufhalle auf dem Friedensplatz in Tröglitz. Der Abriss jener markanten und ortsbildprägenden Einrichtung hat in der vergangenen Woche begonnen und bald wird nichts mehr an die Kaufhalle erinnern. Die Zeitzer Wohnungsgenossenschaft (ZWG) hat den Auftrag dazu erteilt, denn seit Sommer 2018 ist sie Eigentümerin des Grundstücks. Doch der Abriss ist zugleich ein Zeichen für einen Neubeginn.

Dreigeschossiges Haus mit modernen Wohnung, Pkw-Stellplatz und E-Mobilität

Denn der Zeitzer Großvermieter plant im Herzen von Tröglitz einen modernen Neubau. So soll hier ein dreigeschossiges Haus entstehen. Der Plan sieht insgesamt 15 großzügig geschnittene Wohnungen vor. Diese Zwei- und Dreiraumwohnungen werden modern ausgestattet. Sie verfügen - in der heutigen Zeit selbstverständlich - über einen Pkw-Stellplatz. Auch an die moderne E-Mobilität wird bei dem Neubau gedacht. So sollen elektrische Ladesäulen vorbereitet werden.

Um die Lebensqualität sowohl für die zukünftigen Bewohner, als auch für die Einwohner von Tröglitz weiter zu erhöhen, werden drei neue Gewerbeeinheiten geschaffen. Neben der Sparkasse Burgenlandkreis, die bereits im vorherigen Gebäude Mieter war, werden auch eine Bäckerei und die Stiftung Seniorenhilfe Zeitz einziehen.

Stück für Stück wird abgerissen. (Foto: René Weimer)

Tröglitz besitzt gute Infrastruktur

Wie die Zeitzer Wohnungsgenossenschaft mitteilt, ist der Baustart noch in diesem Monat geplant. Interessenten können sich an die ZWG, Ansprechpartnerin Katharina Oswald wenden. Tröglitz ist dabei kein Neuland für die ZWG, denn dort besitzt das Unternehmen bereits einen Wohnblock in der Ringstraße mit 24 Dreiraumwohnungen. „Tröglitz ist ein attraktiver Ort zum Wohnen und Leben“, sagt Jens Blasel, technischer Vorstand der ZWG. So habe man sich bewusst für diesen Standort mit einer guten Infrastruktur entschieden.

Denn mit rund 2.500 Einwohnern ist Tröglitz der größte Ort in der Gemeinde Elsteraue. Er entstand vor allem in Zusammenhang mit dem Bau des Chemiewerkes in Alttröglitz als Wohnort für die dort Beschäftigten. In Tröglitz gibt es eine gute Infrastruktur. Im Ort befeinden sich Kindertagesstätte und Grundschule, Gemeindebibliothek und Post, Supermarkt und Geldinstitute, zahlreiche Firmen und Handwerker, Friseure und Kosmetiksalons.

2015 schloss die Tröglitzer Kaufhalle am Friedensplatz ihre Pforte. (Foto: Wittwika)

Abriss: Nach der Wende wurde die Kaufhalle privatisiert und zuletzt als „Nah-und-Gut-Markt“ geführt

Ärztin und Apotheke befinden sich gleich gegenüber des geplanten Neubaus. Und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betreibt eine Sozialstation. So lässt es sich gut leben in Tröglitz. Die Kaufhalle selbst war dabei noch gar nicht so alt. Sie wurde erst am 7. Oktober 1978 feierlich eröffnet. Sie besaß eine Verkaufsfläche von 530 Quadratmetern. Zu dieser Zeit zählte Tröglitz 1.575 Einwohner. In der gesamten Gemeinde Tröglitz mit ihren Ortsteilen lebten Anfang Oktober 1978 insgesamt 4.194 Menschen.

Damals gab es weitere zwölf Einzelhandelsgeschäfte, eine Komplexannahmestelle für Dienstleistungen, vier Gaststätten und ein Postamt in Tröglitz. Nach der Wende wurde die Kaufhalle privatisiert und zuletzt als „Nah-und-Gut-Markt“ geführt. Die letzten Pächter hörten im Jahre 2015 aus Altersgründen auf. So schloss die Einrichtung nach fast 37 Jahren. Jetzt ist also Zeit für Neues, denn ein Supermarkt wächst fast zeitgleich im Dorf und soll im Sommer eröffnet werden. Interessenten melden sich telefonisch unter 03441/805123 oder per E-Mail katharina.oswald@zeitzerwg.de. (mz)