Darum sind Anwohner unzufrieden mit Blitzern an der B91 bei Deuben

An der B 91 in Deuben und Naundorf stehen zwei Blitzer.

Deuben/Naundorf/MZ - Seitdem im Dezember 2020 jeweils ein Blitzer an der Bundesstraße 91 in Deuben und in Naundorf errichtet wurde, hat sich die Verkehrslage dort zwar ein wenig beruhigt. Vollends zufrieden sind die Anwohner dennoch nicht. Da die Anlagen jeweils nur in eine Richtung blitzen, kam die Frage auf, ob auch die Möglichkeit nach beidseitigem Blitzen besteht.

Zu einseitig: Anwohner sind unzufrieden mit Blitzern an der B91 bei Deuben

„Mit der vorhandenen Messtechnik geht das nicht“, stellte Rudi Gollmann, Leiter des Straßenverkehrsamts des Burgenlandkreises, in der jüngsten Sitzung des Innenausschusses klar. Zwar bestünde die Möglichkeit, die Kameras in zeitlichen Abständen zu drehen, wonach der sachkundige Einwohner Maik Zeugner gefragt hatte, da dazu aber die Betreiberfirma anrücken und die Anlagen immer neu justieren müsse, sei das letzten Endes nicht praktikabel. Folglich müssten zwei neue Blitzer her, was aber „mit hohen Kosten verbunden“ wäre, die Rudi Gollmann mit rund 180.000 Euro bezifferte.

Außerdem gab er zu Bedenken, „dass wir eine kreisliche Gleichverteilung der Blitzer schaffen wollen“ und er sich deshalb zunächst bei den anderen Gemeinden erkundigen wolle, ob es „prioritärere Standorte“ gibt. Wenn man neue Blitzer in Naundorf und Deuben in Erwägung ziehe, so empfiehlt er, deren Aufstellung mit den Bauarbeiten an der Straße zu kombinieren, die die Landesstraßenbaubehörde für 2023 angedacht habe.