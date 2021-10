Corona lähmt Schulbetrieb in Lützen: Unterricht fällt wegen Lehrermangel aus

Der Unterricht an der Freien Gesamtschule Lützen fällt wegen Lehrermangel aufgrund zu vielen Corona-Infektionen aus.

Lützen/MZ/RUC - An der (FGS) in Lützen grassiert das Corona-Virus: Zahlreiche Schüler und Lehrer sind infiziert oder in Quarantäne. Der Unterricht muss teilweise ausfallen. Ganze Klassen sind wieder im Heimunterricht. „Wir versuchen nach Möglichkeit, die ausgefallenen Stunden vertreten zu lassen. Aber der Unterricht kann teilweise nicht abgedeckt werden“, sagt der stellvertretende Schulleiter der FGS, Klaus-Dieter Hinz.

Demnach befänden sich mehrere Lehrkräfte in Quarantäne, weil sie entweder selbst infiziert sind oder Erkältungssymptome haben. Die Lehrer, die davon noch arbeitsfähig sind, würden ihre Klassen per Videokonferenzen unterrichten. Doch es gebe auch „Kollegen mit starken Einschränkungen“, so Hinz, die den Distanzunterricht nicht gewährleisten könnten.

Vom Heimunterricht seien vor allem die sechste und siebente sowie die neunte Klassenstufe betroffen. Die fünften Klassen sowie die oberen Abschlussklassen sollen laut Hinz so weit es geht vor Ort unterrichtet werden. Laut Kreisgesundheitsamt gibt es aktuell an der FGS 18 Infektionen. Betroffen sind 16 Schüler und zwei Lehrern. Wie viele darüber hinaus in Quarantäne sind, wurde nicht gesagt.