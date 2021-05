Bürgerliste kritisiert Aktionismus in Lützen

Lützen - Man darf gespannt sein, wie der Beschluss zum städtischen Haushaltsplan dieses Jahr am Dienstag im Lützener Stadtrat ausfällt. Im Hauptausschuss in dieser Woche fiel die Entscheidung mit fünf Ja- und einer Nein-Stimme klar aus. Ob das auch in letzter Instanz so sein wird, muss man abwarten. Denn bereits im Ausschuss stimmte Nico Neuhaus (Bürgerliste/BL) zwar für den millionenschweren Etat, haderte aber mit Dingen, mit denen er sich offenbar nur schwer arrangieren konnte. Aus seiner Sicht gehe es um Aktionismus, Investitionen in einem Jahr so schnell wie möglich zu realisieren. Dabei handele es sich um Millionenbeträge. Da könnte man resignieren.

Achim Eißler (BL) äußerte, dass er angesichts der bestehenden Probleme dem Haushalt nicht zustimmen könne. Was man brauche, sei eine Haushaltskonsolidierung. Und er wollte wissen, ob die Kommunalaufsicht den Haushalt überhaupt genehmigen werde. Bürgermeister Uwe Weiß (SPD) betonte, das man sich mit der Kommunalaufsicht des Landkreises in Verbindung gesetzt habe. „Wir haben das prüfen lassen und der Haushalt ist nicht fehlerhaft.“ Er sprach von zahllosen Maßnahmen, die man bis 2024 umsetzen wolle. Es müssten die wirtschaftlichsten Lösungen her und man müsse auch mit Baupreiserhöhungen bei den Ausschreibungen rechnen. Es dürfe jedenfalls nicht wieder so kommen, dass man ein Haushaltskonsolidierungskonzept braucht und zum Beispiel die Grund- sowie Hundesteuern anheben müsse. Christine Krößmann (Die Linke) sprach von schwierigen Jahren ab 2010.

„Wir werden künftig einiges anders machen.“

„Nun aber ist genug Geld vorhanden und die Verwaltung plant mit dem, was wir haben und kriegen.“ Man brauche kein Konsolidierungskonzept und das sollte gute Laune machen. Dietmar Goblirsch (CDU) sagte, dass man doch gesehen habe, wie es mit dem Erweiterungsbau der Gustav-Adolf-Gedenkstätte gegangen ist. Da hätte man die Planungen gehabt, aber lange habe sich nichts getan, ehe nach drei Jahren die Fördermittel geflossen sind. Das seien keine hausgemachten Dinge. Jens Wojtyschak (SPD) plädierte dafür, dass man angesichts des zu Ende gehenden Mai loslegen müsse, „um im Jahr 2021 noch etwas tun zu können“. Der Bürgermeister sagte am Ende der Diskussion: „Wir werden künftig einiges anders machen.“

Er verwies in diesem Zusammenhang auf einen Doppelhaushalt, bei dem man zwei Jahre betrachten und alles auf den Prüfstand stellen wolle. Weiß verwies darauf, dass man viele Vorhaben gestrichen habe und nun sollte man daraus etwas machen. Das betrifft auch die Freie Gesamtschule „Gustav Adolf“. Mit ihr wird ein Mietvertrag ausgehandelt, soll sie die Betriebskosten übernehmen, während die Gebäude-Unterhaltung bei der Stadt bleibt. Laut Finanzchefin Simone Starke beläuft sich der Ergebnisplan des Haushaltes auf rund 25?Millionen Euro. Im Finanzplan, in dem auch die Verwaltungstätigkeit enthalten ist, sind außerdem 23,6 Millionen Euro für Investitionen enthalten. Allein 14,5 Millionen sind von 2020 mit in dieses Jahr übernommen worden.

Am Ende gab es einen weiteren Beschluss, der die Ortschaften freuen wird und den Achim Eißler als „extrem wichtig“ bezeichnete. Die vor anderthalb Jahren beschlossenen Heimatpflegemittel wird es weiterhin geben. Dabei werden für jeden Einwohner im Jahr vier Euro gezahlt, die von einer sogenannten Kostenstelle im Haushalt abgerufen werden können. Das 2020 auch wegen der Corona-Krise nicht verbrauchte Geld, kann dieses Jahr ausgegeben werden. Das will man weiter so handhaben. (mz)