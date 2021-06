Burgenlandkreis gedenkt der Verstorbenen der Pandemie

Weißenfels/Zeitz - 593 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung im Burgenlandkreis verstorben. Ihrer soll in den drei großen Städten des Landkreises gedacht werden. Doch nicht nur ihrer, bei den sogenannten Requien soll an alle Menschen erinnert werden, die in den vergangen anderthalb Jahren ihr Leben verloren haben. Denn „in den Heimen und Krankenhäusern gab es Betretungsverbote. Auch Menschen, die nicht mit dem Virus infiziert waren, sind von einem einsamen Sterben betroffen gewesen. Viele Angehörige treibt das um. Mich auch“, sagt Landrat Götz Ulrich (CDU).

Die Veranstaltungen beginnen mit einem öffentlichen Trauermarsch, der zum jeweiligen Veranstaltungsort führt. In Zeitz führt vom Parkplatz in der Stephansstraße zum Dom St. Peter und Paul. Zwar finden die Andachten in Gotteshäusern statt und es werden auch Trauerreden von Pfarrern gehalten, dennoch handele es sich nicht um religiöse Veranstaltungen. „Menschen, religiösen und nichtreligiösen Bekenntnisses, sollen in ihrer Trauer gleichermaßen angesprochen werden“, heißt es.

Anmeldung ist auf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich

Sofern die Angehörigen dies wünschen, sei das Verlesen des Namens der oder des Verstorbenen möglich. Es kann angegeben werden, ob eine Gebärdendolmetscherin benötigt wird. Zwar seien die Kirchen barrierefrei, doch solle vorab mitgeteilt werden, wenn Menschen mit Gehbehinderungen an den Veranstaltungen teilnehmen und beispielsweise im Rollstuhl sitzen, damit ihnen ein guter Platz organisiert werden kann.

Eine Anmeldung ist auf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich. Für das Gedenken in Naumburg muss diese bis zum 28. Juni, für die Veranstaltungen in Weißenfels und Zeitz bis 5. Juli erfolgen.

Drei Termine

Naumburg: Mittwoch, 30.?Juni, Wenzelskirche, 18?Uhr. Trauermarsch ab Curt-Becker-Platz, 18.30?Uhr Requiem

Weißenfels: Mittwoch, 7.?Juli, Kirche St. Marien, 17.30 Uhr Trauermarsch ab Niemöllerplatz, 18 Uhr Requiem

Zeitz: Donnerstag, 8. Juli, Dom St. Peter und Paul, Trauermarsch ab Parkplatz Stephansstraße, 18.30 Uhr Requiem

Anmelden können sich Angehörige und Freunde der Verstorbenen über das Serviceportal des Kreises unter www.kurzelinks.de/Requien sowie über das Bürgertelefon unter 03445/73 16 46 oder -73 16 47. Es ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und am Wochenende von 10 bis 15 Uhr zu erreichen. (mz)