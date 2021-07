Heuckewalde/MZ/MV - Aufgrund eines Missverständnisses zwischen dem Burgenlandkreis und der Deutschen Telekom haben die Einwohner von Heuckewalde bislang auf einen Ausbau des Breitbandnetzes für das schnelle Internet warten müssen. Das soll jetzt ein Ende haben.

Denn in der jüngsten Sitzung des Kreistages wurde bekannt, dass der Kreis jetzt rund 100.000 Euro über Fördergelder in die Hand nehmen will. Die Leistungen dafür wurden im nichtöffentlichen Teil der Versammlung gleich vergeben. Damit verschwindet einer der letzten weißen Flecke an Haushalten im Burgenlandkreis, die noch nicht angeschlossen sind. Neben Uichteritz bei Weißenfels und einigen Orten in der Verbandsgemeinde An der Finne betrifft das auch ein paar wenige Haushalte in Droyßig.

Breitbandausbau: Heuckewalde bekommt endlich schnelles Internet

Der Bürgermeister der Gemeinde Gutenborn, Stefan Leier (CDU), ist auch Mitglied des Kreistages und berichtete von den guten Nachrichten in der Sitzung des Gutenborner Bauausschusses. „Am Anfang der Maßnahmen war nicht richtig klar, wer für Heuckewalde zuständig sei“, erklärte er, „der Kreis war davon ausgegangen, dass die Telekom hier eigenständig tätig sein werde. Dem war aber nicht so. Schön, dass dieses Missverständnis nun aus der Welt ist und dass sich auch Heuckewalde hoffentlich bald über schnelles Internet freuen kann.“

Allzugroße Hoffnungen wollte er allerdings nicht machen. Während nahezu alle Orte in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst mit Breitband versorgt sind, müsse der Gutenborner Ortsteil noch warten. „Der Baubeginn wird demnächst erfolgen. Aber die Anwohner müssen leider damit rechnen, dass das Vorhaben in diesem Jahr wohl noch nicht abgeschlossen werden kann“, so Stefan Leier.