Bornitz: Altes Denkmal in neuem Glanz

Bornitz - Ein großer Augenblick für das kleine Bornitz. Am Donnerstag wurde das frisch sanierte Denkmal zur Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 feierlich eingeweiht. Steinmetz Jürgen Buschner hatte es in seinem Betrieb in Rehmsdorf aufgearbeitet und saniert. In dieser Woche wurde es in Bornitz wieder ...

Ein großer Augenblick für das kleine Bornitz. Am Donnerstag wurde das frisch sanierte Denkmal zur Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 feierlich eingeweiht. Steinmetz Jürgen Buschner hatte es in seinem Betrieb in Rehmsdorf aufgearbeitet und saniert. In dieser Woche wurde es in Bornitz wieder aufgestellt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir es in so kurzer Zeit realisieren konnten“, sagt Ortsbürgermeisterin Andrea Kabisch (CDU). Rund 3.000 Euro kostete das Vorhaben. Es wurde aus Spenden der Einwohner, der Gemeinde Elsteraue und der Sparkasse Burgenlandkreis finanziert. „Ich freue mich, heute 750 Euro aus dem PS-Lotterie-Sparen für das Vorhaben zu übergeben“, sagt Sina Köhler, Geschäftsführerin der Sparkassen-Geschäftstellen in Tröglitz und Theißen.

Und warum steht solch ein Denkmal überhaupt in Bornitz?

Und warum steht solch ein Denkmal überhaupt in Bornitz? Die Antwort darauf weiß Ortschronistin Annerose Schulze. „28 Mann aus der Gemeinde waren damals zum Schutze für das Vaterland einberufen. In der legendären Schlacht von Gorzé am 16. August 1870 starb Johann Friedrich Weber, und in Folge einer schweren Erkrankung starb auch Wilhelm Petermann“, hat die Ortschronistin die Fakten parat. Ein Jahr später wurde das Denkmal eingeweiht. Es wurde von Bildhauermeister Schumann aus Zeitz gefertigt. Damals gehörte auch ein eisernes Gelände dazu, das wurde von Schlossermeister Patzschke aus Zeitz gefertigt.

Die Einweihung war damals ein richtiges Fest. So bewegte sich von der Schule beginnend ein richtiger Festumzug mit Marschmusik durch das Dorf. Schulkinder winkten damals mit Fahnen und Stäben. Unter Böllerschüssen wurde das Denkmal enthüllt. Auf dem Dorfplatz und in der Kneipe wurde mächtig gefeiert. Die damals gepflanzte Friedenseiche ging leider ein. Dafür steht heute noch die Luther-Linde, die bereits zum 300. Todestag von Martin Luther gepflanzt wurde (1846).

„Heute fühlen wir uns verpflichtet, das Denkmal und die damit verbundene Geschichte für unsere Nachwelt zu erhalten“, sagt Andrea Kabisch. Nur eine Einweihungsfeier gab es nicht. (mz)