Biber in Wählitz: Anwohner sorgt sich um Abfluss seines Regenwassers

Biber haben sich in Wählitz an der Rippach angesiedelt - und beschäftigen seitdem den ganzen Ort.

Wählitz/MZ - Frank Schwara hat seinen Zollstock mitgebracht. Er hält ihn in den Regenwasserschacht unweit seines Grundstücks in Wählitz. Über einen Meter steht der Schacht unter Wasser. „Das letzte Stück am Boden ist vollkommen verschlammt“, sagt der Wählitzer. Nur schwer läuft das Wasser in die umliegende Rippach ab - Schuld sind die zwei Biber-Dämme, die sich in dem Fluss befinden und den Ortsteil von Hohenmölsen seit Monaten intensiv beschäftigen.