Bewohner sind wütend: Warum sie ihren Müll 150 Meter entfernt zu Sammelplätzen bringen müssen

Bewohner der Neuen Siedlung in Webau wollen weiter dafür kämpfen, dass ihre Mülltonnen vor der Haustür geleert werden. Was der Bürgermeister sagt.

Bei einem Vor-Ort-Termin hat sich Bürgermeister Andy Haugk (l.) ein Bild von der Situation in der Neuen Siedlung in Webau gemacht und dabei mit Anwohnern wie Steffen Becker gesprochen.

Hohenmölsen/Webau/MZ - Die bereitgestellten Stühle reichen nicht aus für die etwa ein Dutzend Webauer, die an diesem Abend zu einer Stadtratssitzung in das Hohenmölsener Bürgerhaus gekommen sind. Weitere Sitzmöglichkeiten müssen aufgestellt werden. Die Leute sind Bewohner einer kleinen Wohnsiedlung in Webau, die sich über die Schulstraße, Neue Siedlung und Am Sportplatz erstreckt. Dort herrscht Aufruhr.