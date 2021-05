Bei Impfkampagne im Burgenlandkreis gibt es „Licht und Schatten“

Weissenfels/Zeitz - Bei der Impfkampagne im Burgenlandkreis gibt es „Licht und Schatten“, wie es Landrat Götz Ulrich (CDU) am Mittwoch formulierte. Das Positive: Sowohl bei den Erst- als auch Zweitimpfungen liegt die Quote über der vom Land und Bund. 38,75 Prozent sind hierzulande erstgeimpft, in ganz Sachsen-Anhalt liegt der Wert bei 35,9, deutschlandweit bei 38,1. Noch besser sieht es bei den Zweitimpfungen aus.

Hier liegt der Kreis bei 17,58 Prozent, das Land bei 11,5 und der Bund bei 11,9. Das Negative: Der Landkreis bekommt in diesem Monat keine Impfstofflieferungen mehr, so dass in den Impfzentren keine Erstimpfungen erfolgen können. In den Hausarztpraxen könne diese Möglichkeit aber durchaus bestehen, so Götz Ulrich. (mz/mw)