Baumfällungen in Lützen sind Stein des Anstoßes

Lützen - Die Überarbeitung der Baum- und Gehölzschutzsatzung wurde vom Ordnungs- und Rechtsausschuss des Lützener Stadtrates zunächst zur Überarbeitung zurückgewiesen. Der Antrag war von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingebracht worden. Die sah sich dazu veranlasst, weil in jüngster Zeit zu viele Bäume gefällt worden seien, wie Anett Keil begründete. Dabei ging es um 17 in der alten Bahnhofstraße in Lützen und 39 auf dem Zorbauer Kirchengelände.

Marcus Roßmann, in der Stadtverwaltung für Sicherheit und Ordnung sowie Gefahrenabwehr zuständig, versicherte, dass man die Anträge geprüft habe. Der Zustand der Bäume war festgestellt, Bilder gemacht und die Genehmigung erteilt worden. Gang und gäbe scheint in der Verwaltung zu sein, dass meist durch Inaugenscheinnahme geurteilt werde, um Kosten zu sparen. Roßmann sagte: „In der Bahnhofstraße war das Ganze mit einigermaßen sachkundigen Blicken klar.“

Linden am Friedhof radikal gestutzt

Martin Schumann (Bürgerliste) verwies auf Bäume wie Eichen oder Linden, bei denen man mehr Sorgfalt walten lassen müsse. Er sprach aber auch davon, dass die Stadt bei Fällungen teilweise großzügig vorgehe, man aber als Eigentümer in der Pflicht sei, wenn etwas durch herabfallende Äste passiere. Konrad Petzold verwies als sachkundiger Einwohner auf einen Fall in Weißenfels. Da habe es in den 1990er Jahren einen großen Aufschrei gegeben, als am Friedhof Linden radikal gestutzt worden waren. Doch von 50 seien nur zwei oder drei eingegangen. Er verwies außerdem auf eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, bei denen ein Kataster erarbeitet worden ist, doch das scheint verschwunden zu sein. Beispiele wurden genannt, dass auch beim Straßenbau immer wieder Schäden an Bäumen verursacht würden. Das müsse vor Ort intensiv kontrolliert werden.

Demnächst soll aufgrund der Fällungen ein neuer Satzungsentwurf durch die Stadt und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen überarbeitet werden. Geprüft werden muss dabei laut dem Ausschussvorsitzender Hans-Willi Schubert (CDU), was Bestand hat und was überarbeitet werden muss. Das wird in einer nächsten Ausschusssitzungen thematisiert. (mz/hz)