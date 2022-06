Bauarbeiten auf Osterfelder Straßen dauern fort

Osterfeld/MZ - Auf Osterfelder Straßen wird derzeit kräftig gebaut und das wird sich wohl auch in den kommenden zwei Jahren nicht ändern. Dieses Fazit können zumindest die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Stadtrates nach ihrer Sitzung in der vergangenen Woche ziehen. Ausschussvorsitzender Christoph Schmidt hatte nämlich Vertreter des Abwasserzweckverbandes Naumburg (AZV) eingeladen, um zu erfahren, wie es mit dem Kanalbau in der Kleinstadt und den Ortsteilen weitergeht. Und laut Aussage des AZV sollen auch alle geplanten Projekte noch in diesem Jahr starten. Die entsprechenden Fördermittelbescheide seien vorhanden, so dass die Finanzierung der Arbeiten geklärt ist. Das bedeutet, dass noch in diesem Jahr der Startschuss für den Bau der Ortsnetze für das Abwasser in den Osterfelder Ortsteilen Goldschau und Waldau fällt. Wobei die Arbeiten insbesondere in Waldau erst beginnen kann, wenn die gegenwärtigen Bauarbeiten in der Bahnhofstraße abgeschlossen sind. Ursprünglich war hier eine Vollsperrung bis Herbst dieses Jahres vorgesehen. Derzeit liegen die Arbeiten, die neben Straßenbau vor allem auch Hochwasserschutzmaßnahmen beinhalten, dort wohl auch einigermaßen im Zeitplan, so Christoph Schmidt. Wenngleich des durch die Nässe auch Probleme mit der Standfestigkeit gegeben habe.

