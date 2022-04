Bald Lärmschutz an der Autobahn bei Schleinitz?

Schleinitz/MZ - Wann wird die seit längerer Zeit angekündigte Lärmschutzwand an der Autobahn 9 bei Schleinitz gebaut? Kommt sie in diesem Jahr? Das wollten auch die Gemeinderäte der Gemeinde Meineweh auf ihrer letzten Sitzung im vergangenen Jahr wissen. „Eine Terminkette können wir noch nicht nennen. Noch liegt uns kein Planfeststellungsbeschluss vor, so dass wir die Planungen unsererseits fortsetzen können. Die Unterlagen liegen noch beim Landesverwaltungsamt“, so Tino Möhring, Pressesprecher der Autobahn GmbH.