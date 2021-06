Bald kostenfreies WLAN am Mondsee?

Hohenmölsen - Im Strand- und Campingbereich des Erholungsparks Mondsee soll es bald kostenfreies WLAN geben. „Wir haben alle Unterlagen beisammen, um Fördermittel für das Projekt beantragen zu können“, sagte Verbandsgeschäftsführerin Cornelia Holzhausen jüngst bei einer Versammlung des Zweckverbandes „Erholungspark Mondsee“.

Etwa 25.000 Euro werden Technik und Elektroarbeiten kosten, unter anderem müssen in dem Park Masten gesetzt werden, damit es flächendeckend Empfang gibt. Laut der Geschäftsführerin kann das Vorhaben mit einer 90-prozentigen Förderung rechnen. Noch ist das Verwaltungsgebäude aber nicht mit einem Glasfaserkabel verbunden, das Voraussetzung für das Projekt ist. Unklar ist auch noch, welche Fixkosten der Verband für das WLAN dann regelmäßig zahlen muss. Schließlich muss ein Vertrag mit einem Internetanbieter geschlossen werden, zudem fallen Energie- und Wartungskosten an. Im Gegensatz dazu stehen keine Einnahmen, da das WLAN den Gästen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden soll, die so mit ihren Endgeräten im Internet surfen können, ohne ihr persönliches Datenvolumen zu verbrauchen.

„Das ist mittlerweile ein Standard, den jeder Campingplatz anbietet“, meinte Cornelia Holzhausen. Auch Andy Haugk, Vorsitzender der Verbandsversammlung, ist überzeugt, dass das kostenfreie WLAN einen enormen Mehrwert für den Mondsee haben wird. „Das halte ich für einen Riesensprung nach vorn“, sagte Haugk. (mz)