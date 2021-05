Osterfeld - Die Bewohner der Osterfelder Bahnhofstraße, aber auch die Einwohner der Ortsteile Waldau, Haardorf und Goldschau, müssen sich in den nächsten Monaten auf weitläufige Umleitungen einrichten, wenn sie das Zentrum der Kleinstadt erreichen wollen. Denn eine Durchfahrt durch die Stadt auf der L190 ist nicht möglich, denn die Bahnhofstraße ist ab dem 25. Mai bis voraussichtlich Ende Oktober kommenden Jahres voll gesperrt. Der Verkehr wird über die B180 dann über die L198 Roda und Kleinhelmsdorf weiter bis zur Landesgrenze nach Thüringen geführt.

Bahnhofstraße in Osterfeld nach Pfingsten für längere Zeit dicht

Grund für die langfristige Sperrung sind Kanal- und Straßenbauarbeiten, die nun in Höhe des sogenannten Schenkengutes starten und lange von den Osterfeldern herbeigesehnt sind. Denn nicht nur der Zustand der Bahnhofstraße, auf der die zulässige Höchstgeschwindigkeit in weiten Teilen schon auf 30 Kilometer pro Stunde herabgesetzt wurde, ist miserabel. Vor allem will die Verbandsgemeinde Wethautal zeitgleich mit dem Straßenbau auch die Hochwassersituation in dem Bereich verbessern.

So soll unter anderem hinter der Gartenstraße ein Regenüberlaufbecken samt Drosselbauwerk errichtet werden. Zudem will der Abwasserzweckverband größere Regenwasserleitungen verlegen. 560.000 Euro stehen der Verbandsgemeinde Wethautal aus einem Programm gegen klimawandelbedingte Vernässung als Fördermittel zur Verfügung. Hinzu kommen 290.000?Euro als Rückzahlung aus einem Flurneuordnungsverfahren, das man vorab favorisierte, um das Problem der Vernässung in der Bahnhofstraße in den Griff zu bekommen. Und nicht zuletzt investiert das Land 1,3 Millionen Euro in die Erneuerung des maroden Straßenabschnittes. (mz)