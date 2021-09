Bahnhof Osterfeld ist auf der Zielgeraden

Die Arbeiten am neuen Freizeitzentrum am Zuckerbahnradweg kommen nach coronabedingter Verzögerung gut voran.

Am alten Bahnhof in Osterfeld laufen derzeit die Innenarbeiten, aber auch das Nebengebäude wurde seit dem Frühsommer neu aufgebaut.

Osterfeld/MZ - Im alten Bahnhof von Osterfeld geben sich gegenwärtig die Gewerke die Klinke in die Hand. Die Verbandsgemeinde Wethautal baut seit fast vier Jahren das leerstehende Areal am Zuckerbahnradweg zu einem Bildungs- und Freizeitzentrum um. Derzeit wird zum Beispiel der Estrich für die Bodenfliesen eingebaut, aber auch die Arbeiten für die geplante Küche sind im Gange. „Mein Ziel ist es, dass das Haus am 3. Oktober soweit fertig und begehbar ist, dass man es in einer geladenen Runde präsentieren kann“, sagt Verbandsbürgermeisterin Kerstin Beckmann (FDP).

Ob dieses Ziel zu schaffen ist, steht allerdings in den Sternen. Denn oft schon hatte es auf der Baustelle Probleme gegeben, die die Arbeiten verzögert haben. Selbst der Start des Projektes verlief holprig. Weil Mängel im Brandschutz festgestellt wurden, musste umgeplant werden, was die Erteilung der Baugenehmigung verzögerte.

„Es wurde schon viel von der verlorenen Zeit aufgeholt“

So wurde 2018 erst einmal das Baufeld freigemacht und das Nebengebäude abgerissen, bevor 2019 dann die eigentlichen Umbauarbeiten beginnen konnten. Doch auch die verliefen nicht gradlinig, so dass beim Fördermittelgeber dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (Alff) eine Terminverschiebung zum Einsatz der Mittel beantragt werden musste. Hinzu kamen Lieferengpässe beim Material etwa beim Glas für die Fenster oder beim Holz, so dass Arbeiten stagnierten und sogar zu Mehrkosten führen werden. Selbst Diebstähle auf der Baustelle habe es gegeben.

„Es wurde schon viel von der verlorenen Zeit aufgeholt, aber alle coronabedingten Verschiebungen der Firmen sind nicht wieder aufholbar“, weiß auch Kerstin Beckmann. Aber seit die Arbeiten direkt durch einen Mitarbeiter im Bauamt koordiniert und kontrolliert werden, gehe es besser voran. „Der alte Bahnhof ist kein leichtes Bauvorhaben“, sagt die Bürgermeisterin. Insgesamt rund 350.000 Euro an Fördergeld über das Leader-Programm fließen in das Objekt. Als Eigenmittel werden Mieteinnahmen genutzt, die aus einem Mietshaus im Osterfelder Steinweg kommen, das eine ehemalige Osterfelderin der Verbandsgemeinde als Schenkung überlassen hat.

„Das Gelände ist groß"

Neben dem Gebäudekomplex des alten Bahnhofs, will die Verbandsgemeinde in diesem Jahr auch die Zuwegung zum Objekt in den Griff bekommen und das Gelände befestigen. Und auch für die Gestaltung des Außengeländes soll noch ein Leader-Antrag gestellt werden. „Das Gelände ist groß, so dass es sich zum Beispiel auch anbieten würde, eine Skaterbahn zu errichten“, nennt Kerstin Beckmann Vorstellungen.

Einen Termin, wann genau das Freizeitzentrum seine Arbeit aufnimmt, gibt es noch nicht. Aber es werde einen aus Spenden finanzierten Koordinator vor Ort geben, der sich um das Areal kümmert. „Ich freue mich jedenfalls, dass es uns als Verbandsgemeinde und Eigentümerin der Radtrasse gelungen ist, den Bahnhof auch als Kulturgut wieder aufzubauen“, so die Bürgermeisterin.