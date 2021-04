Auto überschlägt sich nach gesundheitlichen Problemen des Fahrers

Bad Kösen - Bei einem Verkehrsunfall in Bad Kösen sind am Mittwoch zwei Personen verletzt wurden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall kurz vor 10 Uhr in der Kukulauer Straße. Demnach verlor der Fahrer eines Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab.

Das Auto überschlug sich und blieb schließlich auf der Seite liegen. Laut Polizei führten wahrscheinlich plötzlich aufgetretene gesundheitliche Probleme beim Fahrer zum Unfall. Beide Insassen kamen ins Krankenhaus. Das erheblich beschädigte Auto wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. (mz)