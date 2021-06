Auto prallt bei Teuchern frontal gegen Baum - 36-Jähriger stirbt

Teuchern - Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall im Burgenlandkreis ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 22.35 Uhr mit seinem Pkw auf der L190 zwischen Osterfeld und Teuchern unterwegs und aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abgekommen. Der Audi prallte frontal gegen einen Baum, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen in Halle mit. Der 36-Jährige, der sich allein im Fahrzeug befand, erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (mz/mad)