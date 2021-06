Ausstellung „Rotes Teuchern“ steht in Startlöchern

Teuchern - In den Großstädten pulsierte das Leben. Theater, Varietés und Nachtclubs schossen dort in den 1920er Jahren aus dem Boden. Doch wie sah das Leben damals in unserer Region aus? Damit beschäftigt sich der Heimatverein Teuchern in seiner Ausstellung „Das Rote Teuchern“, die im August feierlich eröffnet werden soll.

„Vom Glanz und Glamour der goldenen 20er Jahre war in Teuchern nicht viel zu spüren“, sagt Vereinschef Manfred Gießler. „85 Prozent der Bevölkerung in Teuchern gehörte zur Arbeiterklasse.“ Das lag am hohen Anteil der Bergarbeiter, die in Teuchern wohnten und in den Kohlegruben der Region arbeiteten. „Fast alle wählten damals die kommunistische Partei KPD, so dass Teuchern damals auch als KPD-Hochburg galt.“ Daher rührt auch der Titel der Ausstellung „Das Rote Teuchern.“ Sie soll unter anderem zeigen, wie sich die Arbeiterklasse in der Stadt entwickelt hat und wie das Leben der Menschen aussah. „Uns ging es dabei wirklich darum, Teuchern und die Region in den Fokus zu rücken“, so Gießler. Die Recherchen dazu seien mühsam gewesen und glichen laut dem Vereinschef der Suche nach Puzzleteilen. „Denn im Stadtarchiv gibt es über diese Jahre kaum Tageszeitungen.“ Geschichtliche Fakten lieferten unter anderem die Landesarchive in Magdeburg und in Merseburg. Darum ist der Verein stolz auf die Faktensammlung, die man in einem Teil der Räumlichkeiten im Obergeschoss zusammengetragen hat.

Wohnungsnot aufgrund des Zuzugs von Bergarbeitern

„Ein Thema ist beispielsweise die große Wohnungsnot aufgrund des Zuzugs von Bergarbeitern“, so Gießler. Es entstanden die ersten Siedlungen, in denen Bergleute mit günstigen Krediten eigenen Wohnraum finanzieren konnten. Zugleich sei es eine Zeit gewesen, in der unglaublich viele Vereine gegründet wurden. Neben Sportclubs gab es in Teuchern beispielsweise einen Humorverein und mehrere Rauchclubs. „Rauchen galt in den 20er Jahren als Kult“, so Gießler. Allerdings, so der Vereinschef, herrschte bei allen kulturellen Einrichtungen wie Vereinen oder auch Gaststätten eine strenge Trennung zwischen Bürgertum und Arbeiterklasse.

Und: Die Arbeiterklasse habe bereits damals eine Trennung von der Kirche angestrebt. Gießler: „1920 fand beispielsweise eine der ersten Jugendweihen in Teuchern statt - als alternatives Reifejubiläum zur Konfirmation.“ Warum ausgerechnet Teuchern zur roten Hochburg geworden ist? „Es lag nicht nur am hohen Arbeiteranteil“, so Gießler. „Den gab es woanders auch. Es waren wohl vor allem charismatische Persönlichkeiten, die hier die Fäden zogen.“ Das Ergebnis: Noch im März 1933, kurz nach der Machtergreifung Hitlers, wurde im Teucherner Stadtrat Rot gewählt: neun Stimmen fielen auf die KPD, drei auf die SPD. Die Nationalsozialisten erhielten nur vier Stimmen. „Kurz darauf ließen die Nazis alle neun KPD-Stadträte verhaften und ersetzte sie durch Mitglieder der NSDAP. Damit waren die Anführer aus dem Weg geräumt und die kommunistische Bewegung hat sich im Grunde aufgelöst.“

Welche Spuren sie hinterlassen hat, ist in der Ausstellung des Heimatvereins zu erleben. „Die feierliche Eröffnung haben wir auf den August gelegt, damit möglichst viele Interessenten kommen können“, sagt Gießler. Denn er hofft angesichts sinkender Inzidenzzahlen darauf, dass dann auch wieder ein kleiner Festakt in Teuchern möglich ist. (mz)