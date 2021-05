Lützen - „Lützen von oben“ heißt die neue Schau, die bereits vor drei Monaten in den Sonderausstellungsräumen des Schlosses aufgebaut worden ist. Gezeigt werden konnte sie bislang wegen der Corona-Pandemie nicht und auch die Gustav-Adolf-Gedenkstätte musste nach vier Wochen wieder für den Besucherverkehr schließen.

Ausstellung „Lützen von oben“ zieht um in Schlosspark

Nun sagte Museumsleiterin Teresa Schneidewind im Kulturausschuss am Montag, dass man am 16. Mai zum Museumstag „Lützen von oben“ im Park neben dem Schloss zeigen will. Vorausgesetzt, dass das Wetter mitspielt. Zu sehen sein sollen zwischen 10 und 17 Uhr historische Aufnahmen von vielen alten Gebäuden. Die Stadt faktisch aus einer ganz besonderen Sicht, wie man sie nur selten hat.

Da es im Ausschuss unter anderem auch um Digitalisierung ging, sagte die Museumschefin, dass es auch bei ihnen langsam losgehe. Derzeit nutze sie Facebook, um Schlossmuseum und Gedenkstätte, aber auch andere Sehenswürdigkeiten bekannter zu machen. Ausstellungsstücke, Akten und das, was sich über Jahrhunderte angesammelt habe, fristeten hingegen noch einen Dornröschenschlaf. Sie sollen nach und nach ins Internet gestellt werden, um die Menschen neugierig zu machen. Der sachkundige Einwohner Mirko Kother sagte: „Wenn Besuch kommt, weiß der oft wenig über Lützen.“

Großes Interesseder Einwohner an der Stadt

Museumsmitarbeiterin Sonja Quente verwies daneben auf das große Interesse der Einwohner an ihrer Stadt. Mehr als 50 Teilnehmer gab es mal bei einer Bildpräsentation und einem anschließenden Rundgang durch Lützen, bei dem auch Brauereien gezeigt wurden, deren Standorte heute kaum noch jemand kennt.

Teresa Schneidewind ist sich sicher, dass die Leute die Schlachten von 1632 im Dreißigjährigen Krieg und von 1813 im Befreiungskrieg gegen Napoleons Truppen kennen sowie vielleicht Nietzsche und Seume. Hier müsse man ansetzen, Führungen im Zusammenhang mit einem Bundesfreiwilligendienst oder durch Lützener anbieten. Kontakte diesbezüglich gab es auch schon zur Freien Gesamtschule „Gustav Adolf“. (mz)