Aussagen von Kindern fehlgedeutet: Doch kein Unbekannter der Kinder in Osterfeld lockt

Osterfeld/MZ - Im Burgenlandkreis, besonders in der Region Osterfeld, war im Oktober die Sorge von Eltern groß, als bekannt wurde, dass im angrenzenden Saale-Holzland-Kreis ein Fremder Kinder angesprochen und versucht haben soll, diese ins Auto zu locken. Insgesamt vier Fällen waren bei der Polizei Thüringen angezeigt worden.

Nun gibt die Polizei Thüringen Entwarnung. „Die vier Kinder wurden wirklich angesprochen, aber die vier Fälle waren Fehldeutungen“, sagte Daniel Müller, Pressesprecher der Landespolizeiinspektion Jena, in der Ostthüringer Zeitung (OTZ). Straftaten hätten sich nicht bestätigt.

Aussagen fehlgedeutet: Kinder wurden von Personen in harmlose Situationen angesprochen

Es habe sich um harmlose Situationen gehandelt. In einem Fall sei ein Junge, der an einer Straße spielte und dessen Ball auf die Straße fiel, von einem Fremden in einem schwarzen Auto angesprochen und auf die Gefahren beim Spielen hingewiesen worden. In einem anderen Fall in Eisenberg hätte sich ein Fremder aus einem Auto heraus nach dem Befinden einer 13-Jährigen erkundigt, die sich unwohl fühlte und an einer Bushaltestelle saß.

Die Kinder hätten nicht die Unwahrheit gesagt, aber es habe eine Fehlinterpretation der Gesamtsituation gegeben, so der Polizeipressesprecher, der am Dienstag für die MZ nicht erreichbar war, gegenüber der OTZ. Er bestätigte, dass sich die Kinder richtig verhalten hätten, in dem sie sich an Eltern und Lehrer wandten, wenn ihnen eine Situation komisch vorkommt.

Nach mutmaßlichen Vorfällen: Polizei im Burgenlandkreis war verstärkt auf Schulwegen unterwegs

Bei der Polizei im Burgenlandkreis waren nach Bekanntwerden der Thüringer Vorfälle ebenfalls Hinweise zu dem vermeintlichen Kinderjäger eingegangen. Zudem überschlugen sich im Internet die Gerüchte, wo das betreffende Fahrzeug, mit dem der Fremde unterwegs gewesen sein soll, angeblich auch im Burgenlandkreis gesehen wurde. Selbst Fotos von Fahrzeugen wurden veröffentlicht. Unter anderem wollten Zeugen einen verdächtigen schwarzen Transporter in Kretzschau, Droyßig und Osterfeld gesichtet haben.

Daraufhin wurde auch die Polizei im Burgenlandkreis aktiv und war auf den Schulwegen der Kinder verstärkt unterwegs. Straftaten konnten nicht ermittelt werden. Lediglich in Hohenmölsen ging bereits im Sommer eine Anzeige zu einem ähnlichen Vorfall ein, der aber nicht in Verbindung zu den Thüringer Vorfällen steht, so die Polizei.

Zudem sind Polizisten regelmäßig auch an den Schulen präsent, um Kinder über richtige Verhaltensweisen aufzuklären. „Eltern sollen Kinder stark machen in Bezug auf ,Nein’ sagen. Kinder sollten lernen, nicht aus Höflichkeit etwas zu tun, was ihnen Unbehagen bereitet“, rät Gesine Kerwien, Sprecherin des Polizeireviers Burgenlandkreis.