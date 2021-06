Ausnahmezustand in Lützen

Lützen - Die enormen Regenfälle haben am Sonntag zu schweren Überschwemmungen in Lützen geführt. „Wir haben einen Krisenstab eingerichtet und sind auch wegen der Wahl komplett ausgelastet“, sagte Bürgermeister Uwe Weiß (SPD) am Abend. Alle Feuerwehren seien seit Nachmittag im Einsatz, es kam es überfluteten Kellern in Schulen und Privathäusern. Auch das Rathaus stand laut Weiß unter Wasser.

Eine Anwohnerin berichtete der MZ, dass am Nachmittag innerhalb von wenigen Minuten Hauptstraßen und Kreuzungsbereiche unter Wasser standen. „Anwohner sind auf die Straße gelaufen, um die Gullydeckel zu öffnen“, sagte die Lützenerin, die sich sofort an das schwere Hochwasser von 2013 erinnert fühlte. Andere Gemeinden in der Region hatten derweil Glück und blieben von dem Unwetter verschont. In Hohenmölsen musste die Feuerwehr wegen des Regens gar nicht ausrücken. Auch in Weißenfels gab es keine Einsätze. Sprecher Sebastian Busch sagte: „Alles ruhig“. (mz)