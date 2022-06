Ausgabestelle der Tafel in Lützen hat nun Zeitz als Träger: Waren persönliche Konflikte Schuld?

Fünf Jahre war Lützen dann der Tafel in Naumburg angegliedert, die auch Laucha und Weißenfels betreut. Doch nun ist Schluss: Die Ausgabestelle der Tafel in Lützen wird nach monatelangem Streit fortan nicht mehr von Weißenfels aus beliefert. Wie es dazu gekommen ist.

Christine Krößmann (rechts) im Jahr 2018 bei der Ausgabe von Tafel-Lebensmittel in der „Blauen Maus“ in Lützen.

Lützen/MZ - Die Ausgabestelle der Tafel in Lützen hat seit kurzem einen neuen Träger. Statt wie zuvor aus Weißenfels, werden die Nahrungsmittel für die von Armut betroffenen Menschen nun von Zeitz aus geliefert. Die Gründe dafür sind alles andere als eindeutig: Zahlreiche Widersprüche und personelle Streitigkeiten zwischen der Tafelleitung in Naumburg, dem Landesverband und der Ausgabestelle in Lützen zeugen von tiefen Gräben in der Tafel-Arbeit im Burgenlandkreis.