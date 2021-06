„Ausbilder Schmidt“ kommt ins Hohenmölsener Bürgerhaus

Der "Ausbilder Schmidt" tritt am 9. Juli in Hohenmölsen auf.

Hohenmölsen - Nach einer coronabedingten Zwangspause von einem Dreivierteljahr soll im Juli erstmals wieder eine Kulturveranstaltung im Hohenmölsener Bürgerhaus stattfinden. Am 9. Juli soll um 19 Uhr der bekannte Humorist Holger Müller alias „Ausbilder Schmidt“ mit seinem Programm „Die Lusche im Mann“ in der Kulturstätte auftreten. Stand jetzt könnten 100 der insgesamt 500 Plätze im Bürgerhaus mit Zuschauern besetzt werden, wie Sabine Ungewiss, Teamleiterin des städtischen Vereins- und Kulturmanagements, der MZ sagte.

Da sich das Pandemiegeschehen bis Juli aber noch ändern kann, ist diese Zahl noch nicht in Stein gemeißelt. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass bis zu 200 Personen der Veranstaltung beiwohnen könnten. Doch hier müsse man die Entwicklung der nächsten Wochen abwarten. Fest steht: Karten werden nur noch im Bürgerhaus selbst verkauft, nicht mehr im Internet. Interessenten müssen außerdem beim Kauf eines Tickets ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Endlich wieder Kulturveranstaltungen im Hohenmölsener Bürgerhaus

Am Veranstaltungstag selbst muss jeder Gast ein negatives Corona-Schnelltestergebnis vorlegen, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Diese Regelung gilt nicht für Genesene und Geimpfte, wie Sabine Ungewiss mitteilte. Jedoch müssen diese Personen entsprechende Nachweise dafür mitbringen. Die Stadt will zudem ermöglichen, dass Zuschauer auch noch vor der Veranstaltung im Bürgerhaus die Möglichkeit bekommen, sich einem Schnelltest zu unterziehen.

Der Auftritt des „Ausbilders Schmidt“ sollte ursprünglich schon im vergangenen November in Hohenmölsen stattfinden (die MZ berichtete). Dieser sowie der Nachholtermin am 12. Februar konnten aufgrund der Pandemie-Lage nicht eingehalten werden. Nun folgt also der dritte Versuch am 9. Juli.

Das Bürgerhaus ist telefonisch unter: 034441/4 22 50 zu erreichen. (mz)