Auf Spurbahnen zum Sonnenobservatorium

Goseck - Wegen der in diesem Jahr anstehenden Baumaßnahmen im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens „Goseck - Himmelswege“ gab es am Dienstag eine letzte Einweisung des Planers. Laut Frank Nitzschker, dem Vorsitzenden der Eigentümergemeinschaft, waren Vertreter des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten, der Stadt Naumburg und der Gemeinde Goseck mit vor Ort. Treffpunkt war der Abzweig des Feldweges in Richtung des Eulauer Neubaugebietes. Der soll für rund 95.000 Euro befestigt werden.

Ein weiterer Weg wird ab der Gosecker Hugo-Heinemann-Straße ebenfalls mit Betonspurbahnen ausgebaut. Dann ist auch das Sonnenobservatorium als Touristenmagnet noch besser für Radfahrer erreichbar. 220.000 Euro will man hier investieren und weitere 66.000 Euro für den Anschluss des Forsthauses mitten im Gosecker Wald. Während für diese beiden Wege die Planungen abgeschlossen sind, soll der Parkplatz am Rindsplan neben dem ehemaligen Bergschlösschen in Form eines Rondells gepflastert werden. Etwas über 50 Stellplätze sind vorgesehen.

„Wann es da losgeht, muss man allerdings erst sehen“

Es gibt diesbezüglich aber noch alternative Überlegungen. Hier wird mit Kosten von 105.000 Euro geplant. Nachdem im Vorjahr bereits die Zufahrt zum Dechanten-Weinberg für 50.000 Euro mit einer Schwarzdecke befestigt worden ist, soll in diesem Jahr der erste Bauabschnitt zur Sanierung der Terrassen mit ihren Sandsteinwänden in Angriff genommen werden. Zwei weitere Jahre dürften bis zur endgültigen Fertigstellung 2023 vergehen. Dann werden in diese Steillage immerhin rund 2,8 Millionen Euro investiert sein.

Wann die Landesstraße 205 zwischen Goseck und Eulau neu gebaut wird, steht gegenwärtig aber noch nicht fest. Diese kurvenreiche Verbindung von Markröhlitz nach Naumburg soll nämlich begradigt werden. Gleichzeitig will man einen begleitenden Radweg bauen, der faktisch an den Weg aus Richtung Gosecker Hugo-Heinemann-Straße anschließt. „Wann es da losgeht, muss man allerdings erst sehen“, sagte Frank Nitzschker im Pressegespräch. (mz/Holger Zimmer)