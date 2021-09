Atommüllendlager im Burgenlandkreis? Die Linke ist dagegen

Weissenfels/MZ - Die Linken im Burgenlandkreis fordern von der Landesregierung eine klare Positionierung zu der Suche nach einem Atommüllendlager in Deutschland, wozu auch der Burgenlandkreis bis dato infrage kommt. „In der Tat möchte niemand ein Atommüllendlager vor der Tür haben, auch der Burgenlandkreis aus guten Gründen nicht“, schreibt Gunter Schneider, Fraktionsvorsitzender der Linken im Kreistag in einer Pressemitteilung an die MZ. Da dies jedoch „kein Selbstläufer“ sei, sei es wichtig, bereits jetzt Stellung zu beziehen. Dazu erwarte er auch das Engagement von den im Kreis- und Landtag sitzenden „Mitgliedern der demokratischen Parteien“.

„Geradezu abenteuerlich“ mute für ihn vor diesem Hintergrund die Haltung der AfD an, die an der Atomkraft festhalten möchte. „Wer das tut, öffnet neuen Diskussionen zum Erschließen atomarer Endlager Tür und Tor“, so Gunter Schneider.