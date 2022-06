Asphalt statt Schotterpiste: Am Burgstädtel in Hohenmölsen wird ab Sommer saniert

Die Straße Am Burgstädtel ist stark sanierungsbedürftig.

Hohenmölsen/MZ - Die für dieses Jahr angekündigte Sanierung der Straße Am Burgstädtel in Hohenmölsen soll im Sommer beginnen. Darüber hat der städtische Bauamtsleiter Christoph Karger informiert. „Die Maßnahme haben wir schon länger auf dem Plan“, sagt Karger - wohl wissend, dass die Schotterstraße unweit des ehemaligen Krankenhauses in die Jahre gekommen ist und nach einer neuen Oberfläche ruft.