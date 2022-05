Ärger um Grünflächen in Granschütz: Von wegen Wembley-Rasen!

Anwohner in Granschütz sind sauer: Städtische Grünflächen vor ihren Häusern sind durch Bauarbeiten beschädigt worden. Wie die Verwaltung reagiert.

Ralf Zins vor seinem Grundstück an der Weißenfelser Straße in Granschütz. Von einer Rasenfläche ist nicht viel übrig geblieben, nachdem dort vor einem Dreivierteljahr Bauarbeiten stattgefunden haben.

Granschütz/MZ - Wenn Hilmar Herbst von der Rasenfläche vor seinem Haus an der Weißenfelser Straße spricht, kommt er ins Schwärmen: „Wie in Wembley sah er aus“, sagt der Granschützer. Von einem satten Grün wie in dem bekannten Londoner Fußballstadion ist seit einem Dreivierteljahr aber nichts mehr zu sehen. Viel mehr zeichnen kahle Stellen die Fläche - zum Unmut von Hilmar Herbst. Auch sein Nachbar Ralf Zins klagt. Die Grünfläche vor seinem Haus hat ebenfalls die Schönheit vergangener Tage verloren. Von Rasen ist nichts mehr zu sehen, dafür sprießt das Unkraut.