Ärger über Müllentsorgung: Wie nun der Webauer Ortschaftsrat aktiv wird

Der Regen der vergangenen Tage lässt die Müllsammelplätze in Webau nur beschwerlich erreichen. Die Anwohner sind sauer, der Ortschaftsrat wird nun aktiv.

Heike Walter aus der Neuen Siedlung in Webau schleppt ihre Mülltonne über einen Acker zu einem Sammelplatz. Durch den Regen ist der Boden aufgeweicht und schlammig.

Webau/MZ - Mit dem Regen Anfang der Woche kamen die ersten Probleme für die Bewohner der Neuen Siedlung in Webau. Diese müssen ihre Mülltonnen neuerdings zu zwei Sammelplätzen in der Schulstraße und Am Sportplatz bringen, weil ihre Straße von den Fahrzeugen der beiden Müllentsorger Remondis und der Entsorgungsgesellschaft Sachsen-Anhalt Süd (Egsas) aus Platz- und Sicherheitsgründen nicht mehr angefahren wird.