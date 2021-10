Arbeitslosenquote im Burgenlandkreis ist gesunken

Weissenfels/MZ/ag - Im September waren im Burgenlandkreis 5.606 Menschen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,1 Prozent, teilte die für den Burgenlandkreis zuständige Agentur für Arbeit Weißenfels am Donnerstag mit. Damit sinkt die Arbeitslosenquote deutlich unter den Stand des Vormonats. Mit Blick auf die Landeswerte liegt der Burgenlandkreis weiterhin deutlich unter der Arbeitslosenquote von Sachsen-Anhalt, die 6,8 Prozent beträgt. Dies resultiert aus der starken Nachfrage der Wirtschaft vor allem nach Fachkräften. „Die fortschreitenden Öffnungen in vielen Branchen sorgen für einen Anstieg der Beschäftigung. Dies entspricht nun langsam wieder dem vor der Krise üblichen Muster.

Arbeitslosenquote (Grfaik: MZ)

Etwas unterschiedlich stellt sich die Situation in den einzelnen Regionen des Burgenlandkreises dar. Zwar ist überall die Arbeitslosenquote ganz leicht um jeweils 0,3 Punkte gesunken. Mit einer Quote von sieben Prozent weist Zeitz allerdings die höchste Quote auf, gefolgt von der Region Weißenfels (6,1 Prozent) und Naumburg (5,6 Prozent, siehe Grafik).

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung im Juni 1.776 Personen registriert. Die anteilige SGB III-Arbeitslosenquote lag bei 1,9 Prozent. Im Jobcenter Burgenlandkreis, also im Bereich der Grundsicherung, waren laut Angaben der Arbeitsagentur insgesamt 3.922 Männer und Frauen von Arbeitslosigkeit betroffen. Dies entspricht einer anteiligen SGB II-Arbeitslosenquote von nunmehr 4,2 Prozent.