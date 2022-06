Anwohner in Osterfeld sauer: Fehlende zweite Zufahrt erschwere das Leben für den hinteren Kirchberg

Mit der Sanierung am Osterfelder Kirchberg wurde eine Einfahrt in den hinteren Teil geschlossen. Das könnte im Winter schwierig werden.

Hier wurde der Bereich so gestaltet, dass vor den Schuppen wellig geplastert wurde. Ein Auto könnte nicht ausweichen, sagt Gerhard Vorköper.

Osterfeld/MZ - Eng ging es am Osterfelder Kirchberg, einer der ältesten Innenstadtstraßen der Kleinstadt, schon immer zu. Besonders in dem Areal hinter der Lutherkirche. Hier drängen sich die Häuser dicht an dicht. Die Durchfahrtsstraße ist schmal. Das hat sich freilich auch mit der Sanierung nicht geändert.