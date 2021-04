Anstieg antisemitischer Verschwörungsmythen durch Coronaleugner im Landkreis

Weißenfels/Zeitz - Einmal im Jahr zieht die Mobile Opferberatung Bilanz. Dann veröffentlicht die Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, wie viele rechte Gewalttaten sie im vergangenen Jahr bis dato gezählt hat. Im Burgenlandkreis gehen die Mitarbeiter für das vergangene Jahr bisher von vier Fällen aus. Im Jahr zuvor waren es sechs.

Statistik lückenhaft: Pandemie erschwert Opferberatung mit Betroffenen rechter Gewalt zu sprechen

Hat sich die Lage in der Region also gebessert? Schwer zu sagen. Denn die Mitarbeiter speisen die Statistik aus Fällen, die selbst an sie herangetragen werden und jenen, von denen sie etwa aus Polizeimeldungen oder Medienberichten erfahren. Doch aufgrund der Pandemie hatten die Mitarbeiter im vergangenen Jahr deutlich weniger Kontakt zu Betroffenen in verschiedenen Regionen.

In Weißenfels weist die Statistik ohne Anspruch auf Vollständigkeit bisher zwei Fälle auf. In einem Fall soll eine schwarze Frau mit ihrem Kind im öffentlichen Raum rassistisch beleidigt worden. In einem anderen Fall soll ein 23-jähriger Syrer in der Saalestadt zum Opfer einer rassistisch motivierten schweren Körperverletzung geworden sein.

Anstieg rechtsextremer Gewalttaten im vergangenen Jahr

Die Polizei hat bisher noch keine Daten für rechtsextrem oder linksextrem motivierte Straftaten im vergangenen Jahr im Burgenlandkreis veröffentlicht. Die Beamten recherchieren diese Zahlen gerade. Gut möglich also, dass auch die Mitarbeiter der Mobilen Opferberatung ihre Zahlen noch nach oben korrigieren müssen. „Wir haben keinen Statistik-Schluss“, erklärt Antje Arndt von der Projektleitung.

Für sie sind die bisher bekannten Zahlen schon jetzt alles andere als beruhigend. Und das nicht nur, weil die Fachberatungsstelle landesweit trotz Pandemie einen Anstieg rechtsextremer Gewalttaten im vergangenen Jahr registrierte. Bisher wurden für das Jahr 2020 ganze 155 Angriffe aus dem rechten Spektrum gezählt.

Mobilen Opferberatung in Sorge: massive Verbreitung antisemitischer Verschwörungsmythen durch Coronaleugner

Als im vergangenen Jahr die Zahlen für das Jahr 2019 veröffentlicht wurden, waren es noch 133. Das Spektrum der Attacken reichte dabei im vergangenen Jahr landesweit von versuchtem Mord, Körperverletzungen, Brandstiftungen bis hin zu Nötigungen und Sachbeschädigungen.

Mit besonderer Sorge betrachten die Opfervertreter aber auch eine massive Verbreitung antisemitischer Verschwörungsmythen und eine Relativierung der Shoa durch erstarkende Coronaleugner. Teile dieser Bewegung würden aggressiv gegenüber Kritikern und Journalisten auftreten. Und nicht selten würden extreme Rechte jeglicher Couleur Corona-Protestveranstaltungen dominieren. „Die haben das sehr schnell an sich gerissen“, so die Beobachtung von Antje Arndt.

Große Gefahr, dass Menschen während der Pandemie schneller nach Sündenböcken suchen

Kritiker von Corona-Maßnahmen pauschal als rechts abzustempeln, ist indes nicht zulässig. „Natürlich ist das eine Mischbewegung“, sagt die Projektleiterin. Aber gerade Verschwörungstheorien gingen oft mit Antisemitismus einher. Sie sieht die große Gefahr, dass Menschen während der Pandemie schneller nach Sündenböcken suchen. „Leute sind in Krisenzeiten empfänglicher für Feindbilder“, sagt sie.

Erkennbar werde das an Pauschalurteilen. Wenn etwa die Medien, der Staat oder einzelne Personengruppen kollektiv an den Pranger gestellt werden. Ein Fall von Antisemitismus wurde 2020 auch im Burgenlandkreis dokumentiert. Ein 53-jähriger Jude aus Zeitz etwa ist von einem Nachbarn mehrfach antisemitisch beleidigt worden. (mz/Alexander Kempf)