Bei einem Fahrer in Romsdorf wird ein Alkoholtest durchgeführt.

Romsdorf/MZ - Bei einem Wendemanöver hat am Montagabend in der Siedlung in Romsdorf ein Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren und ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Nach Polizeiangaben hatten die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen und den Verursacher pusten lassen. Weil das Ergebnis bei 0,57 Promille lag, musste der Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus.