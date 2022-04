André Rosenheim ist neuer Ortswehrleiter der Feuerwehr in Michlitz bei Lützen

André Rosenheim ist der neue Ortswehrleiter von Michlitz (Ortschaft Röcken in Lützen).

Michlitz/MZ - Bei der Feuerwehr sei er ein typischer „Quereinsteiger“, sagt André Rosenheim. Im Gegensatz zu vielen seiner Kameraden, die schon seit dem Kindes- und Jugendalter mit der Feuerwehr verbandelt sind, ist der 29-Jährige erst im Jahr 2013 als Erwachsener zu den Brandbekämpfern dazugestoßen. Den Ausschlag hat damals ein Dorffest gegeben: „In Röcken wurde das Pfingstfest gefeiert. Da hat man den Abend über an einem Tisch gesessen und am nächsten Morgen war ich Mitglied“, sagt Rosenheim. Seitdem hat der gebürtige Bothfelder eine steile Karriere hingelegt: Seit 2019 war er Stellvertreter und seit Anfang 2020 kommissarischer Leiter der Michlitzer Ortswehr. Ende 2021 wurde er vom Lützener Stadtrat nun auch offiziell für die nächsten sechs Jahre in sein Amt berufen.